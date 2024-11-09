Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игрок Реала Мбаппе испытывает ментальные проблемы
Мостовой оценил важность участия Дзюбы в матче "Акрона" со "Спартаком"
Россия и Нигерия обменяются опытом по внедрению цифровых валют
Эти рубленые котлетки из куриного филе получаются невероятно сочными
Уход за укрытым виноградом зимой: советы и рекомендации
Учёные пересмотрели взгляд на магнитное поле Марса
Лайфхаки для визуального расширения однокомнатной квартиры
Поклонницы Агутина до сих пор готовы рожать ему детей
Почему собаки так не любят селфи?

Гимнастка Семёнова будет представлять Армению

1:00
Спорт

Чемпионка мира по художественной гимнастике 2014 года в групповых упражнениях в составе национальной сборной Александра Семёнова теперь на международных соревнованиях будет представлять Армению.

Гимнастка Семёнова будет представлять Армению
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Это стало известно от матери и тренера спортсменки Виктории Текель, пишет ТАСС.

Ранее 26-летняя гимнастка была заявлена под флагом Армении на Кубок дружбы. Соревнования организуют в Ереване с 13 по 15 декабря.

"Гимнастка хочет выступать за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях", — заявила тренер Семёновой.

10 лет назад она стала чемпионкой мира в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя лентами. Еще Семёнова выиграла два золота и серебро на чемпионате Европы. Потом ее отстранили за допинг, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Александра Юрьевна Семёнова (род. 26 мая 1998, Новгород) — российская гимнастка, Заслуженный мастер спорта России, Чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях, чемпионка Санкт-Петербурга в индивидуальном многоборье, призёр чемпионата России.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тайные причины кошачьих капризов у двери
Домашние животные
Тайные причины кошачьих капризов у двери Аудио 
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Садоводство, цветоводство
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя" Аудио 
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Дизайн и интерьер
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
ТОС-1А "Солнцепёк". Ураганная огненная мощь на поле боя Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации
Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации
Последние материалы
Игрок Реала Мбаппе испытывает ментальные проблемы
Мостовой оценил важность участия Дзюбы в матче "Акрона" со "Спартаком"
Россия и Нигерия обменяются опытом по внедрению цифровых валют
Эти рубленые котлетки из куриного филе получаются невероятно сочными
Уход за укрытым виноградом зимой: советы и рекомендации
Учёные пересмотрели взгляд на магнитное поле Марса
Лайфхаки для визуального расширения однокомнатной квартиры
Поклонницы Агутина до сих пор готовы рожать ему детей
Почему собаки так не любят селфи?
Курят другие, а страдаете вы: пассивное курение и его опасности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.