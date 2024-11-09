Гимнастка Семёнова будет представлять Армению

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чемпионка мира по художественной гимнастике 2014 года в групповых упражнениях в составе национальной сборной Александра Семёнова теперь на международных соревнованиях будет представлять Армению.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Это стало известно от матери и тренера спортсменки Виктории Текель, пишет ТАСС.

Ранее 26-летняя гимнастка была заявлена под флагом Армении на Кубок дружбы. Соревнования организуют в Ереване с 13 по 15 декабря.

"Гимнастка хочет выступать за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях", — заявила тренер Семёновой.

10 лет назад она стала чемпионкой мира в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя лентами. Еще Семёнова выиграла два золота и серебро на чемпионате Европы. Потом ее отстранили за допинг, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Александра Юрьевна Семёнова (род. 26 мая 1998, Новгород) — российская гимнастка, Заслуженный мастер спорта России, Чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях, чемпионка Санкт-Петербурга в индивидуальном многоборье, призёр чемпионата России.

