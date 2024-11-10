Малыхин впервые в карьере проиграл бой

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Российский боец ММА Анатолий Малыхин впервые в карьере уступил в поединке.

Фото: flickr.com by Eric Langley, CC BY 2.0

36-летнего россиянина одолел сенегалец Умар Кейн в титульном бое на турнире One FC. Поединок состоялся в Бангкоке. Он шел все пять раундов и закончился победой сенегальца раздельным решением судей.

Малыхин потерял чемпионский пояс One FC в тяжелом весе. Однако у него остались пояса организации в среднем и полутяжелом весе.

Россиянин проиграл в первый раз в карьере в ММА при 14 победах. У Кейна уже на счету семь побед и одно поражение, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Анато́лий Серге́евич Малы́хин (род. 11 января 1988, Кемерово) — российский спортсмен, борец вольного стиля и боец ММА, бронзовый призёр чемпионата России по вольной борьбе 2013 года в категории до 120 кг.



Поп-ММА — термин, обозначающий проведение боёв по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами: обычно, артистами, блогерами — известными людьми.

