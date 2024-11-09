РФС до конца сезона отстранил судью Безбородова

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) до конца сезона 2024/25 дисквалифицировала арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ, а также других соревнований под эгидой РФС. Об этом стало известно 8 ноября.

Фото: soccer.ru by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Безбородов в этом сезоне судил семь матчей российского чемпионата.

Ранее "Алё, рэф!" опубликовал скриншоты комментариев в чате телеграм-канала, которые якобы принадлежат арбитру, где автор просит "не трогать Безбородова", потому что он "один остался, который умеет судить". После этого РФС провел проверку, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Владисла́в Ю́рьевич Безборо́дов (15 января 1973, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский футбольный судья. В прошлом футболист, выступал на позиции нападающего.

