Вяльбе прокомментировала слова Баха о неизбежности ограничений в адрес РФ

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Высказывание главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о неизбежности отстранения ОКР — двойные стандарты. Так считает глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0

Глава МОК на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов заявил, что ОКР нужно было отстранить в любом случае, так как "такая аннексия одним комитетом спорта другой страны" не происходила ни в одном конфликте.

"К сожалению, этот русофобский накат затронул и спорт. Для меня МОК сейчас не имеет ничего общего со спортом", — цитирует Вяльбе РБК Спорт.

Бах рассказал, что ни одна из 55 стран, которые находятся в военных конфликтах, не нарушает Олимпийскую хартию, так, как себе позволяет Россия.

Уточнения

Еле́на Вале́рьевна Вя́льбе (в девичестве — Труби́цына; род. 20 апреля 1968, Магадан) — советская и российская лыжница, общественно-политический деятель, тренер.



То́мас Бах — деятель немецкого и международного олимпийского движения, президент Международного олимпийского комитета с 10 сентября 2013 года, в прошлом — президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии.

