Пловчиха Ефимова боится стать иноагентом

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о страхе стать иноагентом.
Она боится последствий решения о получении нейтрального статуса и попытке выступить на Олимпиаде в Париже.
"Было страшно отбираться…Я все это делала очень втихую. Конечно, я боялась. Я боялась и того, что может произойти потом, кем меня там объявят. Врагом народа?" — цитирует Ефимову РБК Спорт.
Ранее глава ОКР Станислав Поздняков называл "командой иноагентов" российских теннисистов на Олимпийских играх-2024.
Ефимова реально испугалась, что ее признают иноагентом. Ее волновало то, что и тренер по фигурному катанию Ирина Винер, и важные люди в сфере спорта высказались по этому поводу, пишет РБК Спорт.
Ю́лия Андре́евна Ефи́мова (род. 3 апреля 1992, Грозный) — российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.
Ири́на Алекса́ндровна Ви́нер — советский и российский тренер по художественной гимнастике, педагог, доктор педагогических наук, профессор.
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