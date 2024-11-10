Лёгкие упражнения для похудения, которые подойдут женщинам за 50

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Сегодня мы предложим простые и безопасные упражнения для похудения даже после 50 лет, которые можно выполнять без риска для суставов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Рекомендуется начать с кардионагрузки, включая широкие шаги в сторону, отжимания в наклоне и приседания у стула. Эти упражнения помогут укрепить мышцы и улучшить обмен веществ.

После разминки можно переходить ко второй части тренировки. Одним из упражнений является "Джампинг джек", которое активирует все группы мышц. Для его выполнения нужно сделать шаг в сторону, поднимая руки над головой, а затем вернуться в исходное положение и повторить с другой ноги.

Также лучше включить в тренировку тягу ленты сидя и подъём колена с гантелью для проработки бёдер и пресса.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.

