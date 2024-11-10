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Как правильно тренироваться на уличных тренажёрах

1:03
Спорт

Фитнес-эксперт Линар Феткулов поделился советами по эффективным тренировкам на уличных тренажёрах.

Как правильно тренироваться на уличных тренажёрах
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, CC BY-SA 4.0

Для начала он рекомендует выполнить разминку, чтобы подготовить тело к интенсивной нагрузке. После этого можно переходить к основным упражнениям, которые составят тренировку продолжительностью 20 минут.

В первой части рекомендуется использовать скамью для выполнения тяги к груди, что эффективно проработает верхнюю часть тела. Затем стоит перейти на эллиптический тренажер, который прорабатывает одновременно ноги и руки.

Следующим шагом будет использование скамьи для упражнений на пресс, что поможет укрепить мышцы живота, пишет Men Today.

Завершающим упражнением должны стать приседания "пистолетом" с опорой на стойку. В этом упражнении нужно поднять одну прямую ногу и держаться за стойку руками, постепенно опускаясь вниз и медленно поднимаясь вверх, перебирая руками по стойке.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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