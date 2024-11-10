Почётный член МОК: американцы хотят видеть Россию на Олимпиаде-2028

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Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов поделился информацией о том, что в США заинтересованы в участии российской сборной на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State, CC0

"Самый высший рейтинг соревнований среди спортсменов бывает тогда, когда идет соперничество атлетов из США и СССР, из США и России. Безусловно. Многие в мире об этом не говорят, но они знают, что международное спортивное движение очень многое теряет из-за того, что мы не принимаем участие в международных соревнованиях", — сообщил Виталий Смирнов.

Однако, 12 октября 2023 года, Международный олимпийский комитет принял решение об отстранении Олимпийского комитета России на неопределенный срок. Это решение было вызвано включением в состав российской олимпийской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Уточнения

Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения.

