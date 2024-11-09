Мостовой оценил важность участия Дзюбы в матче "Акрона" со "Спартаком"

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о влиянии нападающего "Акрона" Артема Дзюбы на предстоящий матч 15-го тура Российской премьер-лиги против московского "Спартака". Об этом сообщает ресурс "Евро-Футбол.Ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

"Можно выпустить с первых минут, а можно по ходу игры, какая разница? С "Зенитом" он вышел в основном составе и получил травму, а "Акрон", кстати, развалился. Футбол — не наука, как многие думают, кто знает, может Артем выйдет в начале матча и гол забьёт, а может вообще не выйдет и "Акрон" не проиграет. Этого никто не знает", — заявил Мостовой.

Игра состоится на стадионе "Лукойл Арена" в Москве 10 ноября, начало в 15:15 по московскому времени.

Дзюба, который начинал свою карьеру в "Спартаке", играл за основную команду с 2006 по 2015 год, переходя на время в аренду в "Томь" и "Ростов". После ухода из "Локомотива" он подписал контракт с "Акроном" как свободный агент до лета 2025 года. В текущем сезоне нападающий уже провёл семь матчей в чемпионате и Кубке России, забив два мяча и отдав три результативные передачи.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».



Алекса́ндр Влади́мирович Мостово́й (род. 22 августа 1968, Ломоносов, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник.

