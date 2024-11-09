Фёдор Емельяненко может провести бой в 2025 году

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко объявил о планах провести боксерский поединок в 2025 году. Об этом он рассказал в интервью на Youtube-канале "Ушатайка".

Фото: commons.wikimedia.org by Bruno Massami, CC BY 3.0

"В ММА я уже не потяну, в силу травм. Но бокс мне очень интересен. Я бы хотел быть самбистом, который ещё бьёт боксеров", — сообщил Емельяненко.

По словам Фёдора Емельяненко, его соперником в этом бою может стать один из его бывших оппонентов. В частности, он упомянул Андрея Орловского, которого он нокаутировал в первом раунде в 2009 году, или хорвата Мирко Крокопа, которого он победил единогласным решением после трёх раундов в августе 2005 года.

Напомним, что последний бой Емельяненко состоялся 4 февраля 2023 года, в котором он проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой завершился в первом раунде поражением россиянина, после того как рефери остановил встречу на третьей минуте. Теперь Емельяненко планирует вернуться в спорт, но уже в качестве боксёра.

Уточнения

Фёдор Влади́мирович Емелья́ненко (род. 28 сентября 1976, Рубежное, Ворошиловградская область, Украинская ССР) — российский спортсмен, боец ММА, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

