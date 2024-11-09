Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игрок Реала Мбаппе испытывает ментальные проблемы
Мостовой оценил важность участия Дзюбы в матче "Акрона" со "Спартаком"
Россия и Нигерия обменяются опытом по внедрению цифровых валют
Эти рубленые котлетки из куриного филе получаются невероятно сочными
Уход за укрытым виноградом зимой: советы и рекомендации
Учёные пересмотрели взгляд на магнитное поле Марса
Лайфхаки для визуального расширения однокомнатной квартиры
Поклонницы Агутина до сих пор готовы рожать ему детей
Почему собаки так не любят селфи?

Фёдор Емельяненко может провести бой в 2025 году

1:14
Спорт

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко объявил о планах провести боксерский поединок в 2025 году. Об этом он рассказал в интервью на Youtube-канале "Ушатайка".

Фёдор Емельяненко может провести бой в 2025 году
Фото: commons.wikimedia.org by Bruno Massami, CC BY 3.0

"В ММА я уже не потяну, в силу травм. Но бокс мне очень интересен. Я бы хотел быть самбистом, который ещё бьёт боксеров", — сообщил Емельяненко.

По словам Фёдора Емельяненко, его соперником в этом бою может стать один из его бывших оппонентов. В частности, он упомянул Андрея Орловского, которого он нокаутировал в первом раунде в 2009 году, или хорвата Мирко Крокопа, которого он победил единогласным решением после трёх раундов в августе 2005 года.

Напомним, что последний бой Емельяненко состоялся 4 февраля 2023 года, в котором он проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой завершился в первом раунде поражением россиянина, после того как рефери остановил встречу на третьей минуте. Теперь Емельяненко планирует вернуться в спорт, но уже в качестве боксёра.

Уточнения

Фёдор Влади́мирович Емелья́ненко (род. 28 сентября 1976, Рубежное, Ворошиловградская область, Украинская ССР) — российский спортсмен, боец ММА, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Наука и техника
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет Аудио 
Какие машины не подведут зимой: лучшие для снежных дорог
Авто
Какие машины не подведут зимой: лучшие для снежных дорог Аудио 
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Домашние животные
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
ТОС-1А "Солнцепёк". Ураганная огненная мощь на поле боя Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации
Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации
Последние материалы
Игрок Реала Мбаппе испытывает ментальные проблемы
Мостовой оценил важность участия Дзюбы в матче "Акрона" со "Спартаком"
Россия и Нигерия обменяются опытом по внедрению цифровых валют
Эти рубленые котлетки из куриного филе получаются невероятно сочными
Уход за укрытым виноградом зимой: советы и рекомендации
Учёные пересмотрели взгляд на магнитное поле Марса
Лайфхаки для визуального расширения однокомнатной квартиры
Поклонницы Агутина до сих пор готовы рожать ему детей
Почему собаки так не любят селфи?
Курят другие, а страдаете вы: пассивное курение и его опасности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.