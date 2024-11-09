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Журналист из Финляндии покинул жюри премии "Золотой мяч"

1:02
Спорт

Финский журналист Юха Канерва вышел из состава жюри премии "Золотой мяч" после скандала, связанного с голосованием за лучшего футболиста года. Канерва заявил, что не включил бразильского нападающего Винисиуса Жуниора в топ-10 премии из-за технической ошибки.

Журналист из Финляндии покинул жюри премии "Золотой мяч"
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

"Моя техническая ошибка. Я выхожу из состава жюри "Золотого мяча", — сообщил Юха Канерва в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, что 28 октября обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри. В голосовании он обошел таких сильных футболистов, как Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Винисиус Жуниор был уверен в том, что он получит награду и даже успел отпраздновать ее, однако в итоге она досталась Родри. Этот инцидент вызвал большое внимание и обсуждение в футбольном сообществе.

Уточнения

Вини́сиус Жозе́ Пайша́н де Оливе́йра Жу́ниор (порт. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior; бразильский португальский: [viˈnisjuz ʒoˈzɛ pajˈʃɐ̃w̃ dʒi oliˈvejɾɐ ˈʒũɲoʁ]; род. 12 июля 2000, Сан-Гонсалу, Рио-де-Жанейро), широко известный как просто Винисиус Жуниор (порт. Vinícius Júnior; бразильский португальский: [viˈnisjuz ˈʒũɲoʁ]) — бразильский и испанский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и игрок сборной Бразилии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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