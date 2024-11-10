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Как уберечь руки в боксе? Полное руководство по выбору и уходу за перчатками

3:29
Спорт

Боксёрские перчатки — это неотъемлемая часть снаряжения любого боксёра, будь то новичок или профессионал. Правильный выбор и уход за перчатками могут существенно повлиять на качество тренировок и защиту рук. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать подходящие перчатки и как за ними ухаживать.

Как уберечь руки в боксе? Полное руководство по выбору и уходу за перчатками
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Как выбрать боксёрские перчатки?

1. Размер и вес

Перчатки бывают разных размеров и весов, которые варьируются от 8 до 18 унций (от 227 до 510 граммов). Выбор зависит от вашего веса. Тренировочные перчатки для взрослого человека массой менее 60 кг должны иметь вес 12 oz. Для боксеров с весом до 70 кг подходят модели на 16 oz., а для тех, кто тяжелее 90 кг – 16 oz. Боксерам тяжелее 100 кг стоит подбирать перчатки на 18 oz.

2. Материал

Перчатки могут быть изготовлены из различных материалов: натуральной кожи, синтетической кожи и ткани. Кожаные перчатки обычно более долговечны и комфортны, но стоят дороже. Синтетические варианты могут быть более доступными, но их срок службы может быть короче.

3. Тип застёжки

Существуют два основных типа застёжек: липучка и шнуровка. Липучка удобна для самостоятельного надевания и снятия, что делает её идеальной для тренировок. Шнуровка обеспечивает более плотную посадку и поддержку запястья, но требует помощи партнёра для надевания.

4. Уровень защиты

Обратите внимание на уровень амортизации и защиту запястья. Хорошие перчатки должны иметь достаточную набивку для смягчения ударов и защиты суставов. Также важно, чтобы перчатки плотно фиксировали запястье.

Уход за боксёрскими перчатками

1. Чистка

После каждой тренировки рекомендуется протирать внутреннюю поверхность перчаток влажной тряпкой, чтобы удалить пот и бактерии. Для глубокой очистки можно использовать специальные средства для ухода за спортивным снаряжением.

2. Сушка

Не оставляйте перчатки в закрытом пространстве после тренировки. Лучше всего сушить их в проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей и источников тепла, чтобы предотвратить деформацию и повреждение материала.

3. Хранение

Храните перчатки в сухом месте вдали от влаги и жары. Используйте специальные чехлы или мешки для хранения, чтобы избежать повреждений.

4. Регулярная проверка

Периодически проверяйте состояние перчаток на наличие трещин, разрывов или других повреждений. Если вы заметили какие-либо проблемы, лучше заменить перчатки, чтобы избежать травм.

Выбор правильных боксёрских перчаток и их правильный уход — залог безопасности и эффективности тренировок. Уделяя внимание этим аспектам, вы сможете максимально использовать свои возможности в боксе и продлить срок службы своего снаряжения. Не забывайте, что качественные перчатки — это инвестиция в ваше здоровье и успех в спорте!

Уточнения

Бокс — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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