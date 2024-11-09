Горькая правда о сладкой пользе для спортсменов — шоколад и какао

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Шоколад — сладкое искушение, которое многие из нас любят. Но не все знают, что он также может быть полезным для спортсменов. В какао-бобах содержится много антиоксидантов, которые помогают улучшить физическую форму и восстановление после тренировок.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0

Польза какао для спортсменов

Антиоксиданты. Какао-бобы богаты антиоксидантами, которые защищают организм от свободных радикалов и уменьшают воспаление. Это помогает улучшить физическую форму и восстановление после тренировок.

Улучшение кровообращения. Какао содержит флаванолы, которые улучшают кровообращение и доставку кислорода к мышцам. Это помогает увеличить выносливость и скорость восстановления после физических нагрузок.

Снижение усталости. Какао стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают снять усталость и поднять настроение.

Улучшение когнитивных функций. Какао положительно влияет на когнитивные функции, улучшает память и концентрацию внимания.

Как использовать какао для улучшения спортивной формы

Горький шоколад. Выбирайте горький шоколад с содержанием какао не менее 70%. В нем содержится больше антиоксидантов и меньше сахара.

Какао-порошок. Добавляйте какао-порошок в йогурты, каши и другие блюда.

Какао-напиток. Пейте какао-напиток с молоком или водой.

Важно употреблять какао в умеренных количествах. Избыточное потребление какао может привести к головной боли, бессоннице и другим побочным эффектам.

Какао — это вкусный и полезный продукт, который может быть полезен для спортсменов. Он содержит много антиоксидантов, которые помогают улучшить физическую форму и восстановление после тренировок. Однако, как и с любым продуктом, важно употреблять какао в умеренных количествах.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

