Скажи прощай боли в спине — подборка с упражнениями

Боль в спине — это распространенная проблема, которая может возникнуть по разным причинам: неправильная осанка, сидячий образ жизни, стресс, травмы, избыточный вес. Упражнения — это отличный способ справиться с болью в спине и укрепить мышцы спины, что поможет предотвратить её возникновение в будущем.
Перед тем, как начать выполнять упражнения, проконсультируйтесь с врачом, чтобы исключить возможные травмы.
Боль в спине — это серьёзная проблема, которая может испортить качество жизни. Если вы чувствуете сильную боль в спине или она не проходит в течение нескольких дней, обратитесь к врачу.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.