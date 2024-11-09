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Скажи прощай боли в спине — подборка с упражнениями

2:08
Спорт

Боль в спине — это распространенная проблема, которая может возникнуть по разным причинам: неправильная осанка, сидячий образ жизни, стресс, травмы, избыточный вес. Упражнения — это отличный способ справиться с болью в спине и укрепить мышцы спины, что поможет предотвратить её возникновение в будущем.

Скажи прощай боли в спине — подборка с упражнениями
Фото: Freepik by yanalya, PDM

Перед тем, как начать выполнять упражнения, проконсультируйтесь с врачом, чтобы исключить возможные травмы.

Упражнения для спины

1. Растяжка мышц спины

  • Наклоны в стороны. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Наклоняйтесь в стороны, стараясь достать рукой до ноги.
  • Повороты туловища. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поворачивайте туловище вправо и влево, стараясь держать спину прямой.
  • Растяжка грудных мышц. Встаньте прямо, руки согнуты в локтях перед собой. Соедините ладони перед собой и наклоняйте грудь вперед, растягивая мышцы груди.
  • Растяжка мышц спины лежа. Лягте на спину, ноги согнуты в коленях. Подтяните колени к груди и обхватите их руками.

2. Укрепление мышц спины

  • Планка. Лягте на живот, опираясь на предплечья и носки. Поднимите тело так, чтобы оно образовывало прямую линию от головы до пят.
  • Приседания. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Приседайте, держа спину прямой и не наклоняя её вперед.
  • Подъёмы туловища. Лягте на спину, ноги согнуты в коленях. Поднимите туловище до угла в 90 градусов, стараясь не отрывать нижнюю часть спины от пола.
  • Подтягивания. Ухватитесь за перекладину, хват шире плеч. Подтянитесь до подбородка к перекладине.

Боль в спине — это серьёзная проблема, которая может испортить качество жизни. Если вы чувствуете сильную боль в спине или она не проходит в течение нескольких дней, обратитесь к врачу.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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