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Топ-3 упражнения с роликом для красивого пресса

1:55
Спорт
  • Фитнес-тренер Юрий Аверьянов перечислил упражнения с роликом, которые помогут добиться рельефного пресса и красивого живота.

Перед тренировкой, по словам тренера, стоит сделать разминку. Она позволит обезопасить ваше тело от травм и активизирует связь "мозг — мышцы".

Топ-3 упражнения с роликом для красивого пресса
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

Упражнения с роликом для пресса

Планка с колен: встаньте на четвереньки, уприте ладони в ручки ролика. Плавно вытяните тело немного вперёд, разгибая тазобедренный сустав. Примите ровное положение тела, пресс напряжён, отсутствует излишний прогиб в пояснице, руки выпрямлены и перпендикулярны телу. Постарайтесь простоять хотя бы 30 секунд. Постепенно время нужно увеличивать.

Планка с мысков: встаньте на четвереньки, уприте ладони в ручки ролика. Поставьте ноги на мысок. Тело — ровная линия от головы до пяток, пресс напряжён, отсутствует излишний прогиб в пояснице, руки выпрямлены и перпендикулярны телу. Плавно вытяните тело немного вперёд. Постарайтесь простоять полминуты, плавно увеличивая время нахождения в планке.

Прокат с колен: здесь исходное положение — планка с колен с упором в ролик, дополнительно можете сжать мышцы пресса, слегка согнув позвоночник. На вдохе прокатите ролик немного вперёд, увеличив угол между телом и руками с 90 до 120-135 градусов. Позвоночник будет постепенно распрямляться, а мышцы пресса — растягиваться.

На выдохе за счёт сокращения мышц пресса постарайтесь согнуть позвоночник и вернуть себя в исходное положение. Упражнение выполняется не за счёт движения таза назад или рук вниз, а именно за счёт пресса. Сделайте до 15 повторений, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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