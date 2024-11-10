Ролик для пресса поможет добиться плоского и рельефного живота

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Если вы предпочитаете тренироваться дома, вам необходим ролик для пресса. Этот снаряд поможет сделать ваш живот плоским и рельефным. Об этом рассказал фитнес-тренер Юрий Аверьянов.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, CC BY-SA 2.0

По его словам, которые приводит "Чемпионат", во время тренировки вы сможете задействовать глубокие мышцы брюшного пресса, тем самым укрепив их.

Правильный подбор упражнений и их техника помогут создать рельеф на животе. Упражнения с роликом помогут развить общую силу корпуса и поработать над улучшением осанки. Сложность сохранения статичного положения позволяет развить баланс, включив в работу мышцы-стабилизаторы.

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.

