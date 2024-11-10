Тренер рассказала, как расслаблять грушевидную мышцу

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Фитнес-тренер и кинезиолог Наталья Филимонова объяснила, как можно снять напряжение с грушевидной мышцы.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, CC BY 2.0

"Мышца находится в глубине таза. Она помогает вращать, отводить, разгибать тазобедренный сустав", — цитирует ее "Чемпионат".

Чтобы с этой мышцы снять напряжение, отлично подойдут следующие упражнения: растяжение сидя на стуле; МФР ягодиц с мячом; растяжение лёжа.

Важно, если во время растяжки вы почувствовали спазм, дискомфорт или облегчение не наступило, а подвижность в суставе не увеличилась, вам стоит перестать заниматься. Лучше пойти проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Грушевидная мышца (лат. Musculus piriformis) — мышца внутренней группы мышц таза.

