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Как проработать грушевидную мышцу?

0:38
Спорт

Фитнес-тренер Наталья Филимонова рассказала, как проработать грушевидную мышцу.

Как проработать грушевидную мышцу?
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R, CC BY-SA 4.0

"Это маленькая мышца в глубине таза. Она участвует во внешнем вращении, отведении, разгибании в тазобедренном суставе", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Натренировать мышцу отлично помогут упражнения: "ягодичный мост", отведение ног в сторону, "кошка", статика, глубокие приседания.

Если же тренировки не помогли, и грушевидные мышцы не наращивают тонус, а ваш силуэт не меняется, вам стоит проконсультироваться с реабилитологом или кинезиологом.

Уточнения

Грушевидная мышца (лат. Musculus piriformis) — мышца внутренней группы мышц таза.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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