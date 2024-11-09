Фитнес-тренер Наталья Филимонова рассказала, как проработать грушевидную мышцу.
"Это маленькая мышца в глубине таза. Она участвует во внешнем вращении, отведении, разгибании в тазобедренном суставе", — цитирует эксперта "Чемпионат".
Натренировать мышцу отлично помогут упражнения: "ягодичный мост", отведение ног в сторону, "кошка", статика, глубокие приседания.
Если же тренировки не помогли, и грушевидные мышцы не наращивают тонус, а ваш силуэт не меняется, вам стоит проконсультироваться с реабилитологом или кинезиологом.
Грушевидная мышца (лат. Musculus piriformis) — мышца внутренней группы мышц таза.
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