Тренер рассказал, как научиться делать подъём с переворотом на перекладине

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Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что подъём с переворотом на перекладине — упражнение из калистеники для развития силы и выносливости мышц верха тела.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

По его словам, во время выполнения стоит сделать частичные подтягивания и забросить ноги через турник с последующим выходом на прямые руки. Этот комплекс движений направлен на развитие силы, выносливости, ловкости и гибкости, пишет "Чемпионат".

Чтобы сделать подъём с переворотом на турнике, встаньте под перекладиной, возьмитесь за неё крепким хватом чуть шире плеч. Лопатки сведите вместе и опустите вниз, а пресс напрягите.

На вдохе начните подтягивать тело к турнику, сгибая руки в локтевых суставах. Локти нужно держать близко к телу. Как только глаза достигли уровня перекладины, сгибайте бёдра, поднимая колени вверх, чтобы запрокинуть ноги через перекладину.

Завершайте переворот, используя силу рук и корпуса. Потом на выдохе выпрямляйте корпус вверх над турником, одновременно вытягивая ноги вниз, а руки выпрямляйте в локтевых суставах.

Держитесь за турник несколько секунд в новом положении и аккуратно вернитесь в исходное.

Чтобы научиться делать этот комплекс вам помогут подготовительные упражнения: подтягивания, подъем ног к перекладине, перевороты на низком турнике, отжимания на брусьях.

Уточнения

Перекла́дина (турни́к, от фр. tourner — «вертеться, вращаться») — спортивный снаряд, стальной стержень, размещённый на вертикальных стойках и закреплённый при помощи стальных растяжек.

