Тренер перечислил упражнения для развития силы хвата

Фитнес-тренер Егор Ходырев перечислил упражнения, которые помогут развить силу хвата.
Этот показатель важен как на тренировках по тяжелой атлетике, так и в быту, пишет "Чемпионат".
Упражнения на развитие силы хвата:
• Положите предплечья на скамью и возьмите гантель в руку. Лишние движения в локтях, плечах и спине должны отсутствовать.
• На выдохе сгибайте кисти с гантелью к себе и зафиксируйте их в верхней точке на секунду. На вдохе медленно разгибайте кисти, скатывая гантель на кончики пальцев.
• Делайте три-четыре подхода по 8-12 раз. Разгибание кисти с гантелей
• Сядьте на скамью, положив предплечья на колени, так, чтобы кисти свисали вниз. Возьмите гантель в руку, ладонью вверх.
• На выдохе поднимите гантель за счёт разгибания запястья, зафиксируйтесь в верхней точке.
• На вдохе аккуратно опустите гантель в исходное положение.
• Сделайте три-четыре подхода по 8-12 повторений.
• Держите перекладину прямым хватом, руки на ширине плеч или чуть шире.
• Подтяните тело вверх, чтобы избежать излишнего напряжения в плечах. Держитесь в этом положении как можно дольше, стараясь не сгибать ноги в коленях.
• Начните с 10-15 секунд. Время стоит добавлять постепенно.
Кроме того, хорошо подойдут упражнения: сжимание теннисного мячика или эспандера; прогулка фермера; удержание диска от штанги пальцами; отжимания на пальцах; сжатие полотенца.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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