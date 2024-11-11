Тренер перечислил упражнения для развития силы хвата

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Фитнес-тренер Егор Ходырев перечислил упражнения, которые помогут развить силу хвата.

Фото: unsplash.com by Мадди Баззокко, CC0

Этот показатель важен как на тренировках по тяжелой атлетике, так и в быту, пишет "Чемпионат".

Упражнения на развитие силы хвата:

Сгибание кисти с гантелей

• Положите предплечья на скамью и возьмите гантель в руку. Лишние движения в локтях, плечах и спине должны отсутствовать.

• На выдохе сгибайте кисти с гантелью к себе и зафиксируйте их в верхней точке на секунду. На вдохе медленно разгибайте кисти, скатывая гантель на кончики пальцев.

• Делайте три-четыре подхода по 8-12 раз. Разгибание кисти с гантелей

• Сядьте на скамью, положив предплечья на колени, так, чтобы кисти свисали вниз. Возьмите гантель в руку, ладонью вверх.

• На выдохе поднимите гантель за счёт разгибания запястья, зафиксируйтесь в верхней точке.

• На вдохе аккуратно опустите гантель в исходное положение.

• Сделайте три-четыре подхода по 8-12 повторений.

Вис на перекладине

• Держите перекладину прямым хватом, руки на ширине плеч или чуть шире.

• Подтяните тело вверх, чтобы избежать излишнего напряжения в плечах. Держитесь в этом положении как можно дольше, стараясь не сгибать ноги в коленях.

• Начните с 10-15 секунд. Время стоит добавлять постепенно.

Кроме того, хорошо подойдут упражнения: сжимание теннисного мячика или эспандера; прогулка фермера; удержание диска от штанги пальцами; отжимания на пальцах; сжатие полотенца.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



