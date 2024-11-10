Тренер рассказал, какие разновидности хвата существуют

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Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, какие существуют виды хвата.

Фото: flickr.com by Greg Westfall, CC BY 2.0

Развивая разные виды хвата, вы снизите риск травм. Регулярные тренировки, направленные на укрепление хвата, помогут спортсменам достичь новых высот в армлифтинге, пишет "Чемпионат".

Основные виды хвата

Хват при помощи сдавливающей силы или сдавливающий хват — это сила сжатия предмета между ладонью и пальцами. Сила сжатия важна для подъёма тяжёлых снарядов в спорте. Для тренировки можно использовать резиновый кистевой или пружинный эспандер с регулируемым сопротивлением.

Хват при помощи сжатия пальцами или щипковый хват. Щипковая сила используется для захвата и удержания объектов. Для её тренировки выполняйте упражнения с дисками для штанги без ободков, чтобы удерживать отягощение за счёт силы пальцев.

Хват при помощи силы удержания или удерживающий хват. Это сила, которая поможет долго держать предмет в руке, не давая ему выпасть. Для тренировки хорошо подойдут упражнения с толстыми грифами, перекладинами и рукоятками гантелей. Нужно стараться держать предмет как можно дольше.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



