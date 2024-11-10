Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой секрет пышного омлета: как добавить вкус и объем
Эксперт объясняет, как тренировать ягодичные мышцы без риска для здоровья
В Роскачестве объяснили, в каких случаях мошенники могут воспользоваться деньгами по номеру карты
Какие шторы будут в моде в 2025 году
Как поводок помогает наладить контакт с собакой на прогулке
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Онколог Каприн: РФ занимает лидирующие позиции по некоторым методам лечения рака
58-летняя Наталья Штурм заявила, что восстановила девственность перед свадьбой
Почему в России так полюбились сибирские кошки

Тренер рассказал, какие разновидности хвата существуют

1:19
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, какие существуют виды хвата.

Тренер рассказал, какие разновидности хвата существуют
Фото: flickr.com by Greg Westfall, CC BY 2.0

Развивая разные виды хвата, вы снизите риск травм. Регулярные тренировки, направленные на укрепление хвата, помогут спортсменам достичь новых высот в армлифтинге, пишет "Чемпионат".

Основные виды хвата

Хват при помощи сдавливающей силы или сдавливающий хват — это сила сжатия предмета между ладонью и пальцами. Сила сжатия важна для подъёма тяжёлых снарядов в спорте. Для тренировки можно использовать резиновый кистевой или пружинный эспандер с регулируемым сопротивлением.

Хват при помощи сжатия пальцами или щипковый хват. Щипковая сила используется для захвата и удержания объектов. Для её тренировки выполняйте упражнения с дисками для штанги без ободков, чтобы удерживать отягощение за счёт силы пальцев.

Хват при помощи силы удержания или удерживающий хват. Это сила, которая поможет долго держать предмет в руке, не давая ему выпасть. Для тренировки хорошо подойдут упражнения с толстыми грифами, перекладинами и рукоятками гантелей. Нужно стараться держать предмет как можно дольше.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Авто
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя Аудио 
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Садоводство, цветоводство
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя" Аудио 
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Красота и стиль
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Кто очарован новым президентом США. Верить мирным лозунгам Трампа — нелепо и опасно Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Последние материалы
Какие шторы будут в моде в 2025 году
Как поводок помогает наладить контакт с собакой на прогулке
Онколог Каприн: РФ занимает лидирующие позиции по некоторым методам лечения рака
58-летняя Наталья Штурм заявила, что восстановила девственность перед свадьбой
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Почему в России так полюбились сибирские кошки
"Тяньчжоу-7" сгорит в атмосфере
Топ-3 упражнения с роликом для красивого пресса
Три главных способа использования соли, которые спасут ваш огород
Быстрый рецепт мясных ёжиков с рисом, идеально для семейного ужина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.