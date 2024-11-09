В чем суть армлифтинга? Ответил тренер

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Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, в чем заключается суть спорта для сильнейших — армлифтинга.

Фото: wikimedia.org by Christopher Chapman, CC BY 3.0

Основоположником этой дисциплины стал немецкий спортсмен Герман Гёрнер, который смог поднять 330 кг одной рукой.

Армлифтинг — силовой вид спорта, где спортсмены соревнуются в подъёме тяжёлых снарядов за счёт силы хвата рук. В нём часто используются нестандартные толстые грифы, специальные гири и другие объекты, что делает его уникальным и разнообразным.

"Основное упражнение в армлифтинге — Роллинг Тандер или "Медвежья лапа". Атлету необходимо поднять и зафиксировать максимальный вес за вращающуюся ручку диаметром 60 мм. Упражнение сложно тем, что при поднятии веса вся нагрузка ложится на кисть и предплечье", — рассказал Ходырев "Чемпионату".

Основные упражнения из армлифтинга: роллинг Тандер или "Медвежья лапа", тяга Аполлона Аксель, серебряная пуля, хаб, тяга Саксон Бар, экскалибур.

Уточнения

Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.



