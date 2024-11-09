Румынская тяга со штангой сделает ваши ягодицы более упругими, а ноги крепкими

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Румынская тяга — это упражнение, направленное на развитие задней цепи мышц, включая ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, выпрямляющие мышцы спины и прямую мышцу живота, которая выступает в качестве стабилизатора.

Фото: flickr.com by mark sebastian, CC BY-SA 2.0

"Для качественной проработки и избежания травм необходимо задействовать эти группы мускулов на протяжении всего движения", — цитирует тренера Джона Лукинова "Чемпионат".

Стоит отметить, что выполнение румынской тяги полезно не только для укрепления задней поверхности тела, но и для улучшения осанки, увеличения силы бёдер.

Помимо этого, развиваются гибкость и подвижность тазобедренного сустава. Всегда начинайте тренировку с суставной гимнастики. Это занимает около 10 минут, но позволяет избежать травм во время выполнения упражнения.

Чтобы выполнять румынскую тягу со штангой встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите штангу прямым хватом чуть шире плеч. Распределите вес на всю стопу. Держите спину ровной, слегка прогнув поясницу. Голова должна быть в нейтральном положении.

Немного согните колени и начните медленно опускать штангу вниз, отводя таз назад. Штанга должна двигаться вдоль ног. Опускайтесь до тех пор, пока не почувствуете растяжение в подколенных сухожилиях, но не ниже уровня, где спина начинает округляться.

Поясница должна быть в естественном положении. Поднимитесь в исходное положение, напрягая ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.

