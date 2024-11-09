В чем плюсы боковой планки? Ответил тренер

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Планка — одно из самых популярных статических упражнений, а боковая планка — хорошее дополнение к тренировке. Она поможет проработать сразу несколько групп мышц.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, CC BY-SA 3.0

"Это упражнение активно задействует несколько групп мышц. Здесь работают косые и прямая мышцы живота, последняя выполняет стабилизирующую роль, также включается поперечная мышца", — цитирует тренера Джона Лукинова "Чемпионат".

Помимо этого, активно задействуются мышцы спины, включая квадратную мышцу поясницы, мышцы плечевого пояса, такие как дельтовидные и трапециевидные, а также мускулы бёдер и ягодиц. Польза выполнения боковой планки заключается в улучшении стабильности корпуса и укреплении косых мышц. Упражнение позволит вам стать сильнее и выносливее, а также улучшит осанку и предотвратит боли в спине.

Техника выполнения

• Лягте на бок, опираясь на предплечье. Локоть должен находиться прямо под плечом.

• Ноги вытянуты прямо, стопы одна на другой или одна перед другой для большей устойчивости.

• Поднимите бёдра вверх, удерживая тело в прямой линии от головы до пяток.

• Держите голову в нейтральном положении, смотрите вперёд.

• Задержитесь в этом положении на 30-60 секунд, затем повторите на другую сторону. Это упражнение поможет сделать ваш тренировочный процесс более разнообразным и интересным.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

