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Спортивный комментатор Рабаданов арестован в Махачкале

0:59
Спорт

Спортивного комментатора Рамазана Рабаданова в Махачкале арестовали на два месяца.

Спортивный комментатор Рабаданов арестован в Махачкале
Фото: pxhere.com

Его обвиняют а незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозки, пересылке или ношении оружия, пишет РИА Новости.

У Рабаданова при обыске была найдена в кармане куртки ручная граната. Комментатора задержали в Дагестане 7 ноября.

Глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев предположил, что это было связано с планами Рабаданова посетить заседания в Ставропольском и Краснодарском краях по делу о прошлогоднем погроме в аэропорту Махачкалы. Он тогда поддерживал обвиняемых.

Рабаданов является блогером, который стал популярным после того, как в интернете завирусились видео-отрывки с его комментариями матча четвертьфинала Евро-2008 Россия — Нидерланды.

Уточнения

Махачкала́ (с 1857 по 1921 год — Петро́вск) — город на юге России (на Кавказе), расположенный на берегу Каспийского моря.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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