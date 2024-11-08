Борец Садулаев получил 10 млн рублей за победу на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев получил в подарок 10 миллионов рублей за победу.
Он выиграл в чемпионате мира в Тиране. Обычно за победу получают три миллиона.
"С учетом великолепной борьбы, которую показал Абдулрашид, и значимости его победы, мною принято решение поощрить его 10 миллионами", — заявил глава ФСБРД Омар Муртузалиев.
Садулаев одержал победу в весовой категории до 92 кг. Теперь он — шестикратный чемпион мира, пишет РБК Спорт.
Абдулраши́д Була́чевич Садула́ев (авар. Гӏабдулрашид Сагӏадулаев) — российский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира.
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