Борец Садулаев получил 10 млн рублей за победу на ЧМ

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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев получил в подарок 10 миллионов рублей за победу.

Фото: commons.wikimedia.org by Jørgen Løken, CC BY-SA 4.0

Он выиграл в чемпионате мира в Тиране. Обычно за победу получают три миллиона.

"С учетом великолепной борьбы, которую показал Абдулрашид, и значимости его победы, мною принято решение поощрить его 10 миллионами", — заявил глава ФСБРД Омар Муртузалиев.

Садулаев одержал победу в весовой категории до 92 кг. Теперь он — шестикратный чемпион мира, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Абдулраши́д Була́чевич Садула́ев (авар. Гӏабдулрашид Сагӏадулаев) — российский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира.

