Футболист Денис Глушаков стал отцом

Футболист ФК "Химки" Денис Глушков стал папой.
"Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой. Каждые 5 лет, но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию. Спасибо тебе, моя любимая, что сделала меня счастливым еще раз!" — подписал он фото с сыном в своем телеграм-канале.
Это уже четвертый ребенок футболиста. У него есть две дочери от первого брака с Дарьей Глушаковой. А в марте 2021 года нынешняя жена, футболистка ЦСКА Ксения Коваленко, родила ему еще дочь.
Дени́с Бори́сович Глушако́в (род. 27 января 1987, Миллерово, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник клуба «Химки».
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