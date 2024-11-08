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Футболист Денис Глушаков стал отцом

0:41
Спорт

Футболист ФК "Химки" Денис Глушков стал папой.

Футболист Денис Глушаков стал отцом
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

"Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой. Каждые 5 лет, но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию. Спасибо тебе, моя любимая, что сделала меня счастливым еще раз!" — подписал он фото с сыном в своем телеграм-канале.

Это уже четвертый ребенок футболиста. У него есть две дочери от первого брака с Дарьей Глушаковой. А в марте 2021 года нынешняя жена, футболистка ЦСКА Ксения Коваленко, родила ему еще дочь.

Уточнения

Дени́с Бори́сович Глушако́в (род. 27 января 1987, Миллерово, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник клуба «Химки». 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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