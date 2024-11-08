Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как мелкие детали могут испортить внешний вид кухни
Огурцы по-польски за 5 минут: попробуйте новый вкус
Пошаговое руководство по выращиванию инжира на даче и в квартире
Футболист Денис Глушаков стал отцом
Дицинодонты: предки млекопитающих с первыми бивнями
Российские учёные намерены подключить мозг обезьяны к ИИ
Простые и доступные методы борьбы с темными кругами под глазами
Врач назвал неочевидные признаки микроинсульта
Прохор Шаляпин перевоплотился в Дональда Трампа, но получился Ельцин

Синнер рассказал, что на его карьеру повлиял Даниил Медведев

Спорт

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, кто повлиял на становление его карьеры.

Синнер рассказал, что на его карьеру повлиял Даниил Медведев
Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, PDM

"Игры с Медведевым были одним из ключевых моментов в развитии меня как игрока, потому что я никак не мог его победить. Теперь каждый наш матч непредсказуем, никогда не знаешь, что произойдет. Он очень сильный противник", — заявил Синнер.

На протяжении 23 лет итальянец проигрывал Медведеву из первые шесть матчей. После он семь раз выиграл при одном поражении. Синнер и Медведев находятся в одной группе на Итоговом турнире ATP. Он начнется 10 ноября в Турине, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Еда и рецепты
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы Аудио 
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Красота и стиль
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Популярное
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.

Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Самолёт Су-25СМ3. Современный штурмовик для сложных задач на спецоперации Дмитрий Плотников Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Последние материалы
Секреты рассыпчатого риса: как избежать каши
Тайваньский гигант чипов ограничивает поставки в Китай из-за угрозы санкций
Джиган вспомнил о болезненном моменте в жизни, когда чуть не потерял семью
Советы как правильно носить юбки зимой
Мария Погребняк объяснила, почему Тимур Родригез бросил жену по телефону
Как навести порядок в кишечнике с помощью 10 простых, но мощных продуктов
Стало известно, сколько потратила Ксения Собчак на организацию дня рождения в Москве
Главные правила уютного и стильного интерьера
Простые шоколадные кексы: рецепт, покоривший сердца сладкоежек
Пять ключевых ошибок автовладельцев перед зимой, которые приводят к поломкам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.