Синнер рассказал, что на его карьеру повлиял Даниил Медведев

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, кто повлиял на становление его карьеры.

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"Игры с Медведевым были одним из ключевых моментов в развитии меня как игрока, потому что я никак не мог его победить. Теперь каждый наш матч непредсказуем, никогда не знаешь, что произойдет. Он очень сильный противник", — заявил Синнер.

На протяжении 23 лет итальянец проигрывал Медведеву из первые шесть матчей. После он семь раз выиграл при одном поражении. Синнер и Медведев находятся в одной группе на Итоговом турнире ATP. Он начнется 10 ноября в Турине, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде.

