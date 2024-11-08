Лучшего бомбардира РПЛ Алексея Батракова призвали уехать из России

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков в интервью "Чемпионату" посоветовал Алексею Батракову, футболисту московского "Локомотива", отправиться в европейское путешествие.

"Батракова ждёт большое будущее не только в сборной России, но и в каком-нибудь зарубежном чемпионате. Будет здорово, если у него будет приглашение и руководство его отпустит. Чем моложе он уедет в Европу, тем лучше", — сказал Жирков.