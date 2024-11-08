Лучшего бомбардира РПЛ Алексея Батракова призвали уехать из России

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков в интервью "Чемпионату" посоветовал Алексею Батракову, футболисту московского "Локомотива", отправиться в европейское путешествие.
"Батракова ждёт большое будущее не только в сборной России, но и в каком-нибудь зарубежном чемпионате. Будет здорово, если у него будет приглашение и руководство его отпустит. Чем моложе он уедет в Европу, тем лучше", — сказал Жирков.
Батраков продемонстрировал впечатляющую форму в текущем чемпионате, приняв участие в 13 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. Он лидирует в гонке бомбардиров вместе с Джоном Кордобой из "Краснодара".
Алексе́й Андре́евич Батрако́в (род. 9 июня 2005, Орехово-Зуево, Московская область) — российский футболист, атакующий полузащитник московского «Локомотива».
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