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Бывший игрок ЦСКА назвал себя "спартаковцем"

1:04
Спорт

Бывший игрок московского ЦСКА Юрий Жирков в интервью порталу "Чемпионат"рассказал, что иногда в шутку называет спартаковцем, хотя на самом деле это не совсем так.

Бывший игрок ЦСКА назвал себя "спартаковцем"
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

"Случись мой переход в "Спартак" в 2011-м, как бы отнеслась к этому общественность? Я же из тамбовского "Спартака". Некоторые меня спрашивают, а я отвечаю, что я являюсь спартаковцем. Иногда показываю в телефоне фотографии, где я в майке "Спартака", — сказал Жирков.

Последней командой Жиркова были подмосковные "Химки", за которые он сыграл три матча. Ранее он выступал за "Зенит" в течение пяти лет, трижды становясь чемпионом России.

Юрий Жирков также добился значительных успехов во время выступлений за ЦСКА, выиграв два чемпионата России, четыре Кубка страны и Кубок УЕФА в сезоне 2004/05. Кроме того, он играл в Англии за лондонский "Челси", где завоевал чемпионат и Кубок Англии.

Уточнения

Ю́рий Валенти́нович Жирко́в (20 августа 1983, Тамбов) — российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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