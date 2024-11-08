Бывший футболист Мостовой готов войти в тренерский состав "Динамо""

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сообщил о готовности войти в тренерский штаб "Динамо" Марцела Лички после прохождения стажировки в клубе, передаёт Sport24.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

"Я готов войти в тренерский штаб Лички. Уже давным-давно открыт для предложений, поэтому да, готов. И тем более, когда ты учишься, имеешь право стать тренером", — сказал Мостовой.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) сообщил о подаче Мостовым документов для получения тренерской лицензии категории УЕФА в академии РФС. 30 сентября экс-футболист объявил о планах пройти стажировку в "Спартаке" в октябре 2024 года, однако она не состоялась.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Мостово́й (род. 22 августа 1968, Ломоносов, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник.

