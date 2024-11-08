Экс-игрок ЦСКА Жирков назвал себя спартаковцем

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист московского ЦСКА Юрий Жирков заявил, что в шутку иногда называет себя спартаковцем, передает "Чемпионат".

Фото: pxhere

"Случись мой переход в "Спартак" в 2011-м, как бы отнеслась к этому общественность? Я же из тамбовского "Спартака". Некоторые меня спрашивают, а я отвечаю, что я являюсь спартаковцем. Иногда показываю в телефоне фотографии, где я в майке "Спартака", — сказал Жирков.

Последней командой, в которой играл футболист, стали подмосковные "Химки", где он провел три матча. Ранее он представлял "Зенит" на протяжении пяти лет и трижды становился чемпионом России.

Жирков также прославился своими выступлениями за ЦСКА, с которым завоевал титул чемпиона страны дважды, выиграл Кубок России четыре раза и стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2004/05. В Англии он выступал за лондонский "Челси", с которым также выиграл чемпионат и Кубок Англии.

На международной арене Жирков провел 104 игры за сборную России, забив два гола. В 2008 году он помог команде занять третье место на чемпионате Европы по футболу.

Уточнения

Ю́рий Валенти́нович Жирко́в (20 августа 1983, Тамбов) — российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России.





ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

