Тренер Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Косторная всех дурит

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница решили пропустить два сезона соревнований. Она выразила свое недовольство, отметив, что спортсменка вводит всех в заблуждение, как передаёт Sport24.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 3.0

"Косторная и Куница сами не знают, что говорят. Кто такая вообще Алёна, что она тут что-то заявляет? Не пропадем без них. Алёна дурит вас, а вы ведётесь", — сказала Тарасова.

Алёна Косторная тренировалась под руководством Этери Тутберидзе до середины 2020 года, после чего перешла к Евгению Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в "Хрустальный" на испытательный срок в течение двух месяцев. Однако через год спортсменка вновь разорвала сотрудничество с Тутберидзе, теперь уже выбрав наставника Елену Буянову.

В начале 2023 года экс-тренер Косторной сообщила о её переходе в парное катание. С осени 2022 года Алена выступает в дуэте с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. В мае 2023 года Георгий сделал Алёне предложение на воздушном шаре, а в августе они поженились. Прошедший сезон стал для них дебютным, но в этом они вынуждены пропустить часть соревнований из-за болезни Косторной.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975).



Алёна Серге́евна Косторна́я (род. 24 августа 2003, Москва) — российская фигуристка, выступающая в парном (до 2023 года — одиночном) катании.

