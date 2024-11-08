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Неймар прокомментировал ситуацию с кражей кольца во время матча

1:30
Спорт

Полузащитник бразильской сборной и клуба "Аль-Хиляль" Неймар опроверг сообщения в СМИ о том, что его кольцо было украдено перед матчем, назвав эту информацию фейком. Спортсмен поделился своим комментарием на платформе Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает Газета.Ru.

Неймар прокомментировал ситуацию с кражей кольца во время матча
Фото: commons.wikimedia by Кирилл Венедиктов

Футболист уточнил, что никаких драгоценностей у него не похищали.

"Вы, ребята, сходите с ума! Только на этой неделе было три фейковых новости. Страница такого размера, полная подписчиков, распространяющих ложь. Это все усложняет… стыдно, что Бразилия так со мной обращается", — написал Неймар.

Видео, на которой якобы запечатлена кража кольца, была сделана перед игрой "Аль-Хиляля" с иранским "Эстеглялем" в рамках Лиги чемпионов Азии. На видео футболист протягивает руку к болельщикам при выходе на поле, и, по утверждению СМИ, один из фанатов снял украшение с его пальца. После выхода на поле Неймар взглянул на свою руку и обернулся к зрителям. Видео завершается именно в этот момент.

Согласно сообщениям, кольцо выставили на продажу за 60 тысяч саудовских риялов (около €15 тысяч).

Неймар подписал контракт с "Аль-Хилялем" прошлым летом и успел сыграть за клуб всего семь матчей.

Уточнения

Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор (род. 5 февраля 1992, Можи-дас-Крузис, штат Сан-Паулу), или же просто Нейма́р— бразильский футболист, нападающий, вингер и атакующий полузащитник саудовского клуба «Аль-Хиляль» и национальной сборной Бразилии. 
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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