Фигуристка Галявиева открыто осудила систему российского образования

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Российская фигуристка Аделина Галявиева, выступавшая за Францию в дуэте с Луи Тороном в танцах на льду, выразила недовольство по поводу системы образования в России, сообщает "Чемпионат".

Фото: pxhere

"Хотела получать образование именно в Европе. Мне не близка система российского образования. Не нужно в голову вдалбливать знания, нужно с ними работать. Российское образование абсолютно не адаптировано к реалиям наших дней", — сказала Галявиева.

Из-за травмы партнера Луи Торана Аделина Галявиева вынуждена была покинуть мир фигурного катания. В настоящее время она завершает свои учебные годы в одном из ведущих университетов Франции, Sciences Po.

Галявиева родилась в Казани и начала свою карьеру в составе сборной России по фигурному катанию. Однако позже она объединилась с Тороном и переехала во Францию. В паре с ним она успешно выступала на чемпионатах Европы и мира, а также завоевала титул чемпионки Франции.

Уточнения

Аделина Зульфатовна Галявиева (фр. Adelina Galyavieva; род. 2 октября 1996, Казань) — французская фигуристка, выступающая в танцах на льду. В паре с Луи Тороном становилась чемпионкой Франции (2021), бронзовым призёром Универсиады (2019) и участницей чемпионата мира (2021).

