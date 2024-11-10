Приседать не придётся! Раскрыт способ получить идеальный пресс

Журнал Men Today раскрыл технику достижения идеального пресса с использованием обычной бутылки. На сайте издания описаны три эффективных упражнения, которые помогут укрепить мышцы живота.
Первое упражнение включает подтягивание ног к груди: нужно сесть, слегка отклониться назад, согнуть ноги и поочерёдно подтягивать колени к груди, перемещая их в стороны от бутылки.
Второе упражнение — это "шаги" через бутылку. В исходной позиции корпус также отклонён назад, ноги выполняют махи, попеременно перенося их через бутылку из стороны в сторону.
Завершает комплекс упражнение с широкими махами через бутылку, что задействует боковые мышцы пресса и улучшает координацию.
Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.