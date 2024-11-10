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Приседать не придётся! Раскрыт способ получить идеальный пресс

0:48
Спорт

Журнал Men Today раскрыл технику достижения идеального пресса с использованием обычной бутылки. На сайте издания описаны три эффективных упражнения, которые помогут укрепить мышцы живота.

Приседать не придётся! Раскрыт способ получить идеальный пресс
Фото: flickr.com by istolethetv, CC BY 2.0

Первое упражнение включает подтягивание ног к груди: нужно сесть, слегка отклониться назад, согнуть ноги и поочерёдно подтягивать колени к груди, перемещая их в стороны от бутылки.

Второе упражнение — это "шаги" через бутылку. В исходной позиции корпус также отклонён назад, ноги выполняют махи, попеременно перенося их через бутылку из стороны в сторону.

Завершает комплекс упражнение с широкими махами через бутылку, что задействует боковые мышцы пресса и улучшает координацию.

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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