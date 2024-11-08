Какие существуют общие противопоказания к занятиям спортом?

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Несомненно, спорт полезен для здоровья. Однако есть и противопоказания к физической активности. Ниже разберёмся, что может стать "стопом" к занятиям спортом.

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Прежде чем пойти на любые тренировки, нужно обязательно посетить врача и проконсультироваться.

Особенно важно это сделать людям, у которых есть:

• Сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, ишемическая болезнь сердца, аритмия и другие.

• Заболевания опорно-двигательного аппарата: артрит, остеопороз, травмы позвоночника и суставов.

• Дыхательные заболевания: астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких и другие.

• Сахарный диабет: важно проконсультироваться с врачом о подходящих видах тренировок и уровне физической нагрузки.

• Беременность: некоторые виды спорта могут быть противопоказаны в этот период.

Если понимать, на что способен наш организм, откроется путь к достижению больших результатов в спорте и в жизни.

К тренировкам, отдыху и питанию стоит подходить с умом. Тогда у вас появится шанс раскрыть полный потенциал вашего организма.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

