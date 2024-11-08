Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арктические леса усиливают глобальное потепление
Как сохранить зубы здоровыми: отказ от привычек, разрушающих эмаль
Российские туристы не могут покинуть круизный лайнер в Японии
Как правильно использовать мёд для борьбы с акне и улучшения текстуры кожи?
Бизнес откладывает инвестиции, ожидая снижения ключевой ставки
Выбора нет — в ненастную погоду эти рекомендации помогут новичку за рулём авто
Идеи для функционального интерьера однокомнатной квартиры
Почему у собаки появляются колтуны и как с ними бороться
Собчак: Трамп выдвинет жёсткий ультиматум и России, и Украине

Тренер Локомотива заверил, что секрет их успеха — чистая раздевалка

1:06
Спорт

После победы над московским "Динамо" в первом четвертьфинальном матче Кубка России главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов обратил внимание на позитивную атмосферу в команде.

Тренер Локомотива заверил, что секрет их успеха — чистая раздевалка
Фото: commons.wikimedia.org by Чивиста, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что в "чистой" раздевалке "Локомотива" нет места для подлости, и все игроки сражаются за общий успех.

Галактионов подчеркнул, что, несмотря на различные трудности, команда продолжает двигаться вперёд.

"У нас "чистая" раздевалка, где нет места подлости. У нас все бьются за команду. Невзирая на всевозможные течения, мы движемся вперед", — заявил Галактионов, которого цитирует Газета.Ru.

Московский "Локомотив" одержал победу над московским "Динамо" в первом четвертьфинальном матче Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу "железнодорожников". Мячи в составе победителей забили Сесар Монтес и Сергей Пиняев, два голевых паса отдал Алексей Батраков. У хозяев отличился Эль-Мехди Маухуб.

Уточнения

«Локомоти́в» — российский футбольный клуб из Москвы.

Михаи́л Миха́йлович Галактио́нов (род. 21 мая 1984, Москва) — российский футбольный тренер, главный тренер московского «Локомотива».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Крупнейшая нефтедобывающая компания мира теряет миллионы долларов
Экономика и бизнес
Крупнейшая нефтедобывающая компания мира теряет миллионы долларов Аудио 
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Авто
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Популярное
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу

Для продления жизни банного веника важно запаривать его правильно — от замачивания до прогрева над камнями.

Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство
Последние материалы
Идеи для функционального интерьера однокомнатной квартиры
Почему у собаки появляются колтуны и как с ними бороться
Микропластик ускоряет образование льда в облаках и изменяет климат
Собчак: Трамп выдвинет жёсткий ультиматум и России, и Украине
Как получить ранний урожай: морковь для подзимнего посева
Тефтели с кабачком и фаршем: лёгкое и при этом вкусное блюдо для взрослых и деток
Чем удобрять томаты: советы для вкусных и сочных плодов
На декабрьской выставке Comtrans International представят грузовик БАЗ
Богач за 1,5 часа загрязняет планету больше, чем простолюдин за жизнь
Три морозостойких кустарника для вашего сада в ноябре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.