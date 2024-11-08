Тренер Локомотива заверил, что секрет их успеха — чистая раздевалка

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После победы над московским "Динамо" в первом четвертьфинальном матче Кубка России главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов обратил внимание на позитивную атмосферу в команде.

Фото: commons.wikimedia.org by Чивиста, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что в "чистой" раздевалке "Локомотива" нет места для подлости, и все игроки сражаются за общий успех.

Галактионов подчеркнул, что, несмотря на различные трудности, команда продолжает двигаться вперёд.

"У нас "чистая" раздевалка, где нет места подлости. У нас все бьются за команду. Невзирая на всевозможные течения, мы движемся вперед", — заявил Галактионов, которого цитирует Газета.Ru.

Московский "Локомотив" одержал победу над московским "Динамо" в первом четвертьфинальном матче Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу "железнодорожников". Мячи в составе победителей забили Сесар Монтес и Сергей Пиняев, два голевых паса отдал Алексей Батраков. У хозяев отличился Эль-Мехди Маухуб.

Уточнения

«Локомоти́в» — российский футбольный клуб из Москвы.



Михаи́л Миха́йлович Галактио́нов (род. 21 мая 1984, Москва) — российский футбольный тренер, главный тренер московского «Локомотива».

