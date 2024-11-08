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Тренер объяснила, почему осенние тренировки более эффективные, чем летние

2:00
Спорт

Осенние тренировки имеют ряд преимуществ перед летними. Прохладный осенний климат и влажный воздух создают комфортные условия для занятий на улице, снижая риск перегрева и обезвоживания, а также облегчая выполнение интенсивных упражнений. На это обратила внимание Елизавета Прокудина - тренер фитнес-платформы FitStars.

Тренер объяснила, почему осенние тренировки более эффективные, чем летние
Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., CC BY-SA 3.0

По словам эксперта, регулярные осенние тренировки способствуют укреплению иммунитета и выработке эндорфинов, помогая бороться с сезонной депрессией.

Наиболее подходящими видами активности для осени являются бег, велосипедные прогулки, пешие походы и тренировки с собственным весом. Прохладный воздух и умеренная температура идеально подходят для интенсивных занятий, уверена тренер.

Для безопасных и комфортных занятий важен правильный выбор экипировки. Осенью рекомендуется использовать трёхслойную систему одежды, тёплую шапку, перчатки и непромокаемую обувь, пишет Газета.Ru.

Осенняя разминка должна длиться не менее 10-15 минут и включать активные упражнения для разогрева всего тела.

В плохую погоду поддерживать мотивацию становится сложнее. Чтобы оставаться активным, ставьте чёткие цели, составляйте расписание и разнообразьте тренировки.

Тренировки с друзьями создают дополнительную поддержку и помогают соблюдать дисциплину, а использование фитнес-приложений позволяет отслеживать прогресс и поощрять себя за достижения.

Отдых и восстановление играют ключевую роль в осеннем тренировочном процессе. Достаточный сон, сбалансированное питание и регулярные дни отдыха помогают мышцам восстанавливаться, предотвращают переутомление и снижают риск травм. Активное восстановление улучшает гибкость и снимает напряжение, заключила специалист.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 
 

Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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