Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как новое исследование ДНК изменила наши представления о трагедии Помпей
Японские авто в России: топовые марки и самые востребованные модели
Как изменятся расходы на отдых с введением турналога в России
Стареющая собака: как обеспечить ей должный уход и внимание
Избавьтесь от трещин на губах всего за одну ночь с нашим рецептом маски
Получаются красивые, целенькие, с прозрачным маринадом: закрываем волшебные маринованные помидорчики
Вика Цыганова поддержала идею ограничить гонорары звёзд в сегодняшней ситуации
Как приготовить салат с языком и гранатом для праздничного стола
Комиссия ЮНЕСКО рекомендует саке для включения в список нематериального культурного наследия Японии

Фитнес: модель здорового образа жизни

1:14
Спорт

Фитнес — это популярное и доступное направление, оно объединяет разные виды физической активности. В чем же его преимущества? Разберёмся в материале.

Фитнес: модель здорового образа жизни
Фото: Freepik is licensed under Free license

Все виды фитнеса направлены на улучшение физического здоровья, формирование красивой фигуры и поддержание активного образа жизни. Он помогает укрепить мышцы, улучшить выносливость и осанку, похудеть и снизить риск заболеваний.

Кроме того, фитнес благотворно влияет на эмоциональное состояние человека.

Виды фитнеса: аэробика, занятия на тренажерах, кроссфит и пилатес.

Преимущества

Занятия фитнесом влияют на снижение веса, формирование красивой фигуры: он помогает сжечь лишние калории, увеличить мышечную массу и сформировать рельеф. Кроме того, благодаря таким нагрузкам у вас улучшится работа сердечно-сосудистой системы, повысится выносливость.

Также фитнес поможет сделать красивую осанку, повысить функциональность организма. Дело в том, что физические упражнения способствуют укреплению мышц спины, плечевого пояса и пресса, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Авто
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой Аудио 
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Садоводство, цветоводство
Как быстро и без усилий убрать пни с участка Аудио 
Популярное
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу

Для продления жизни банного веника важно запаривать его правильно — от замачивания до прогрева над камнями.

Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство
Последние материалы
Как изменятся расходы на отдых с введением турналога в России
Стареющая собака: как обеспечить ей должный уход и внимание
Избавьтесь от трещин на губах всего за одну ночь с нашим рецептом маски
Получаются красивые, целенькие, с прозрачным маринадом: закрываем волшебные маринованные помидорчики
Фитнес: модель здорового образа жизни
Вика Цыганова поддержала идею ограничить гонорары звёзд в сегодняшней ситуации
Как приготовить салат с языком и гранатом для праздничного стола
Комиссия ЮНЕСКО рекомендует саке для включения в список нематериального культурного наследия Японии
Лапник как укрывной материал: преимущества и подводные камни
Правда о супе: не всегда полезен для желудка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.