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Тренер рассказал о преимуществах акробатики

Спорт

Акробатика — это искусство движения в пространстве, оно требует лёгкости, гибкости, силы и координации. Поговорим подробнее о преимуществах этого вида спорта.

Тренер рассказал о преимуществах акробатики
Фото: wikimedia.org by Pierre-Yves Beaudouin, CC BY-SA 4.0

Акробаты могут управлять своим телом с поразительной точностью и плавностью, выполняя сложные трюки и комбинации. Хотя акробатика редко используется в повседневной жизни, она важна для развития детей и подростков. Занятия помогут не только физическому развитию, но и улучшают координацию, развивают чувство равновесия, уверенность в себе и способность к быстрому принятию решений в самых разных ситуациях, сообщает "Чемпионат".

Существуют спортивная и воздушная акробатика. Среди преимуществ этого вида спорта можно выделить, развитие силы, выносливости, улучшение координации, снижение стресса, развитие творческого потенциала, повышение концентрации и многое другое.

Уточнения

Акроба́тика (от греч. ἀκροβάτης — «канатоходец») — разновидность гимнастики, включающая в себя упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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