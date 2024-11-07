Как звезды спорта отреагировали на победу Трампа на выборах?

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Дональд Трамп и Камала Харрис во время предвыборной гонки привлекли на свою сторону много спортсменов.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Кандидаты хотели завоевать поддержку у многомиллионной армии фанатов регби, в том числе. Глава промоушена UFC Дэйна Уайт наравне с актером Халком Хоганом одним из главных представлял команду Трампа.

Штаб Харрис даже основал движение "Спортсмены за Харрис". Итоги выборов, в которых большинство голосов набрал Дональд Трамп, вызвали противоречивую реакцию у популярных спортсменов. Например, одна из лучших теннисисток мира Коко Гауфф призвала народ молиться в эти "трудные дни", а Дэйна Уайт заявил, что итоги выборов — карма, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

