Как звезды спорта отреагировали на победу Трампа на выборах?

Дональд Трамп и Камала Харрис во время предвыборной гонки привлекли на свою сторону много спортсменов.
Кандидаты хотели завоевать поддержку у многомиллионной армии фанатов регби, в том числе. Глава промоушена UFC Дэйна Уайт наравне с актером Халком Хоганом одним из главных представлял команду Трампа.
Штаб Харрис даже основал движение "Спортсмены за Харрис". Итоги выборов, в которых большинство голосов набрал Дональд Трамп, вызвали противоречивую реакцию у популярных спортсменов. Например, одна из лучших теннисисток мира Коко Гауфф призвала народ молиться в эти "трудные дни", а Дэйна Уайт заявил, что итоги выборов — карма, сообщает РБК Спорт.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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