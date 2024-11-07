Глава UFC Дэйна Уайт выступил с речью по случаю победы Дональда Трампа

Глава UFC Дэйна Уайт поздравил Дональда Трампа с победой в выборах президента США.
В своей речи он похвалил Джо Рогана и других известных инфлюенсеров.
"Никто не заслуживает этого больше, чем его семья. Вот что происходит, когда машина приходит за тобой", — заявил Уайт.
По словам главу промоушена, Трампа не остановить. Он продолжает идти вперед. Он самый стойкий человек, которого Уайт видел в своей жизни.
"Могущественный Джо Роган, спасибо тебе. И спасибо тебе, Америка", — цитирует Уайта РБК Спорт.
Дэ́йна Фре́дерик Уа́йт-младший (англ. Dana Frederick White Jr.; род. 28 июля 1969) — американский бизнесмен, президент Ultimate Fighting Championship (UFC), крупнейшей в мире организации по смешанным единоборствам.
Джозеф Джеймс «Джо» Роган (англ. Joseph James "Joe" Rogan. род. 11 августа 1967, Ньюарк, Нью-Джерси, США) — американский комик, актёр, мастер боевых искусств, спортивный комментатор и телеведущий.
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