Глава UFC Дэйна Уайт выступил с речью по случаю победы Дональда Трампа

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Глава UFC Дэйна Уайт поздравил Дональда Трампа с победой в выборах президента США.

Фото: flickr.com by Andrius Petrucenia, CC BY-SA 2.0

В своей речи он похвалил Джо Рогана и других известных инфлюенсеров.

"Никто не заслуживает этого больше, чем его семья. Вот что происходит, когда машина приходит за тобой", — заявил Уайт.

По словам главу промоушена, Трампа не остановить. Он продолжает идти вперед. Он самый стойкий человек, которого Уайт видел в своей жизни.

"Могущественный Джо Роган, спасибо тебе. И спасибо тебе, Америка", — цитирует Уайта РБК Спорт.

Уточнения

Дэ́йна Фре́дерик Уа́йт-младший (англ. Dana Frederick White Jr.; род. 28 июля 1969) — американский бизнесмен, президент Ultimate Fighting Championship (UFC), крупнейшей в мире организации по смешанным единоборствам.



Джозеф Джеймс «Джо» Роган (англ. Joseph James "Joe" Rogan. род. 11 августа 1967, Ньюарк, Нью-Джерси, США) — американский комик, актёр, мастер боевых искусств, спортивный комментатор и телеведущий.

