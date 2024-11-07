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Дзюба хочет заковырять гол на сборную России, но Карпин против

1:05
Спорт

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил, что не прочь бы снова выступить за сборную России по футболу.

Дзюба хочет заковырять гол на сборную России, но Карпин против
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Дзюба выразил желание "заковырять" год за сборную.

"Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной", — заявил 36-летний Дзюба.

Он добавил, что не откажет, если получит вызов на ноябрьские матчи с Брунеем и Сирией.

"Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь", — отметил футболист.

Что на этот счет думает главный тренер национальной команды Валерий Карпин? Его спросили, готов ли он вызвать Дзюбу в ноябре или в марте 2025 года.

"Зачем?" — сказал Карпин, отвечая на вопрос журналистов. Дзюба в последний раз играл за сборную четыре года назад, пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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