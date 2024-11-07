Дзюба хочет заковырять гол на сборную России, но Карпин против

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил, что не прочь бы снова выступить за сборную России по футболу.
Дзюба выразил желание "заковырять" год за сборную.
"Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной", — заявил 36-летний Дзюба.
Он добавил, что не откажет, если получит вызов на ноябрьские матчи с Брунеем и Сирией.
"Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь", — отметил футболист.
Что на этот счет думает главный тренер национальной команды Валерий Карпин? Его спросили, готов ли он вызвать Дзюбу в ноябре или в марте 2025 года.
"Зачем?" — сказал Карпин, отвечая на вопрос журналистов. Дзюба в последний раз играл за сборную четыре года назад, пишет РИА Новости Спорт.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.
Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
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