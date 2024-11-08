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Сборная России по футболу назвала состав на матчи с Сирией и Брунеем

1:28
Спорт

В официальном Telegram-канале сборной России по футболу был опубликован окончательный список игроков, вызванных для участия в товарищеских матчах против сборных Сирии и Брунея, запланированных на ноябрь.

Сборная России по футболу назвала состав на матчи с Сирией и Брунеем
Фото: soccer.ru by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0

В состав вратарской линии вошли Илья Лантратов, Станислав Агкацев и Александр Максименко. Защитную линию представят Арсен Адамов, Александр Солдатенков, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Илья Самошников, Евгений Морозов, Вячеслав Караваев, Юрий Горшков, Максим Осипенко и Валентин Пальцев.

Средняя линия команды будет состоять из следующих игроков: Андрей Мостовой, Лечи Садулаев, Алексей Миранчук, Никита Кривцов, Александр Черников, Даниил Фомин, Иван Обляков, Данил Глебов, Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев и Данил Пруцев. В нападении сыграют Федор Чалов, Константин Тюкавин и Тамерлан Мусаев.

Напомним, что в октябре сборная России не смогла найти соперника для проведения товарищеских матчей, поэтому запланированный сбор прошел без игр. В ноябре национальная команда проведет два матча: 15 ноября в Краснодаре против сборной Брунея и 19 ноября в Волгограде против сборной Сирии.

Уточнения

Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу. Управляется Российским футбольным союзом — главным руководящим футбольным органом страны, который является членом ФИФА с 1912 года, УЕФА — с 1954 года.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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