Стал известен срок дисквалификации игроков ЦСКА и "Спартака" за драку

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша был дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за участие в драке во время матча 14-го тура против московского "Спартака". Об этом сообщил журналист Сергей Егоров в своём Telegram-канале.
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов, также участвовавший в инциденте, получил дисквалификацию на два матча.
Конфликт произошёл на 57-й минуте игры. В ходе столкновения Литвинов толкнул Рошу в лицо, на что игрок ЦСКА попытался ответить ударом, задев при этом другого игрока — Срджана Бабича. Оба футболиста, Литвинов и Роша, получили прямые красные карточки.
Кроме того, после удаления Роша, покидая поле, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой, направив её в сторону тоннеля.
ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года.
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