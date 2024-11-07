Килиана Мбаппе не вызвали в сборную Франции

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Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на предстоящие матчи группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает официальный сайт французской федерации футбола.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Мбаппе отсутствует в списке из 23 игроков, несмотря на его статус одной из ключевых фигур команды. Ранее он заявил, что хочет участвовать только в значимых матчах, что могло повлиять на решение тренерского штаба. Кроме того, вокруг Мбаппе возникли обвинения в изнасиловании, что также могло сыграть роль в его невызове.

12 октября бывший игрок сборной Франции Жером Ротен публично призвал лишить Мбаппе капитанской повязки в национальной команде.

"Ты объясняешь всем нам, что нуждаешься в отдыхе, передышке, а затем даешь Дешаму, всей сборной и всему народу Франции понять, что тебе наплевать на все", — сообщил Жерон Ротен.

В ноябрьской международной паузе Франция 14 ноября встретится с Израилем, а 17 ноября — с Италией.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​ [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

