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Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница объявили о паузе в спортивной карьере на два сезона

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Спорт » Фигурное катание

Алёна Косторная объявила о паузе в спортивной карьере, пояснив, что она и ее партнер и супруг Георгий Куница хотят сосредоточиться на личных делах. Фигуристы планируют вернуться к соревнованиям после этого перерыва.

Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница объявили о паузе в спортивной карьере на два сезона
Фото: wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Косторная заявила, что она и Куница пропустят два ближайших сезона, после чего планируют вернуться к соревнованиям. Она подчеркнула, что это не пустые слова, и они действительно хотят кататься. Пауза в карьере связана с необходимостью заняться некоторыми личными делами.

В сентябре пара выступила на контрольных прокатах сборной России. Впоследствии Алёна Косторная сообщила, что она пережила серьёзное заболевание и они с Куницей пропустят часть сезона.

Уточнения

Алёна Серге́евна Косторна́я (род. 24 августа 2003, Москва) — российская фигуристка, выступающая в парном (до 2023 года — одиночном) катании.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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