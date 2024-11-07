Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница объявили о паузе в спортивной карьере на два сезона

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт Фигурное катание

Алёна Косторная объявила о паузе в спортивной карьере, пояснив, что она и ее партнер и супруг Георгий Куница хотят сосредоточиться на личных делах. Фигуристы планируют вернуться к соревнованиям после этого перерыва.

Фото: wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Косторная заявила, что она и Куница пропустят два ближайших сезона, после чего планируют вернуться к соревнованиям. Она подчеркнула, что это не пустые слова, и они действительно хотят кататься. Пауза в карьере связана с необходимостью заняться некоторыми личными делами.

В сентябре пара выступила на контрольных прокатах сборной России. Впоследствии Алёна Косторная сообщила, что она пережила серьёзное заболевание и они с Куницей пропустят часть сезона.

Уточнения

Алёна Серге́евна Косторна́я (род. 24 августа 2003, Москва) — российская фигуристка, выступающая в парном (до 2023 года — одиночном) катании.

