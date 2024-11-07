14-летняя российская фигуристка Барахтина приняла решение представлять Канаду на международных соревнованиях

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Виктория Барахтина, российская спортсменка, тренирующаяся в Канаде, находится в процессе смены спортивного гражданства. Она ожидает открепления от Федерации фигурного катания на коньках России.

Фото: 500px.com by Daniel J, CC BY-SA 3.0

Елизавета Барахтина, мама фигуристки сообщила, что Виктория с августа тренируется в Канаде у Брайана Орсера, и ей все очень нравится. По словам мамы, в декабре ожидается решение по вопросу открепления от Федерации фигурного катания на коньках России.

До переезда в Канаду, Виктория Барахтина тренировалась у Елены Жгун. В марте 2024 года она заняла 13-е место на первенстве Москвы старшего возраста и стала четвертой на Всероссийских соревнованиях на призы Е.А. Чайковской.

Напомним, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также тренировалась у Брайана Орсера с 2018 по 2020 год. Под его руководством она завоевала бронзовую медаль чемпионата мира 2019 года.

Уточнения

Бра́йан О́рсер (англ. Brian Orser; род. 18 декабря 1961, Белвилл, Онтарио) — канадский фигурист, выступавший в одиночном катании, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (1984, 1988), чемпион мира 1987 года.

