Как достичь идеальной формы за 3 месяца? Рассказываем

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась секретом того, как достичь идеальной формы за три месяца.
В интервью для Men Today она назвала эффективный набор упражнений, который включает выпады, приседания с выпрыгиванием, планку, боковую планку с подъёмом ноги, берпи и приседания "пистолетик".
Для выполнения последнего упражнения следует встать ровно, поставить ноги на ширине плеч и опустить руки вдоль тела. Затем нужно приседать на правой ноге, одновременно вытягивая левую ногу вперед, после чего вернуться в исходное положение.
Ротач также порекомендовала тренироваться от 45 до 90 минут, а также следить за питанием, потребляя не менее 1,2 грамма белка на каждые полкило веса тела в день.
Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
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